Восстание машин: робот ответил на издевательства людей — видео

, 12:25 Видео 146

Блогеры из США креативно подошли к продукции компании Boston Dynamics.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: YouTube @Corridor

Американские блогеры сняли поучительное видео, в котором робот компании Boston Dynamics отвечает на издевательства людей, пишет «Экономика сегодня».

Сначала с умной машиной как бы играют, перебрасывая коробки. Однако затем «злые» люди начинают избивать робота клюшкой и стулом, стреляют ему в «лицо» из пистолета, брызгают токсичной жидкостью, заставляют держать поднос с маффинами и даже разбивают о корпус стеклянную бутылку.

Однако терпение андроида заканчивается, и он в ответ пинает обидчиков, выталкивает их из помещения и угрожает пистолетом.

Глядя на кадры, создается впечатление, что это настоящий робот, однако в действительности это человек в зеленом костюме, над компьютерным изображением которого поработали специалисты. Создатели ролика отмечают, что таким образом хотели признаться в любви ко всему, что производит Boston Dynamics.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге создадут Центр промышленного искусственного интеллекта.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +11°
64.43
-0.20 72.70
-0.31
Гороскоп на 16 июня: Девы, сбросьте кожу!

Последние новости

13:25
«Вся в маму»: 14-летняя дочь Моники Беллуччи и и Венсана Касселя вышла в свет
13:12
Наблюдательный пункт ВС Турции в Идлибе подвергся обстрелу
12:56
Рудковская рассказала, какое прозвище ей дала Собчак
12:38
Серийный свидетель: Как «черному банкиру» Горбунцову удается ускользнуть от наказания
12:25
Восстание машин: робот ответил на издевательства людей — видео
12:11
«Обманываете»: Фанаты считают, что Кравец выдала «голое» фото балерины за свое
11:55
Бари Алибасов все еще находится в тяжелом состоянии — врачи
11:41
«Испугалась, побелела»: Как Семенович оказалась под капельницей — видео
11:23
Микроавтобус столкнулся с пассажирской «Газелью» под Оренбургом, есть жертвы
11:13
Задержаны еще 12 участников конфликта в Чемодановке, где погиб человек
10:57
«Наталья в положении?»: В сети обсуждают видео танцующих Варнавы и Еприкян
10:46
Видео: Как Зеленский «подурачился» в мариупольском фонтане
10:26
Юные художники: дети Галкина и Пугачевой сделали рисунки на пленэре — видео
10:13
Лолита посмеялась над блогером из Украины, возмутившимся старой шуткой о Крыме
9:53
«Хайповая» лихорадка: Как построен бизнес по «обнаружению» исчезнувших сокровищ
9:43
Макияж для тела: Ким Кардашян раскрыла секрет гладкой и сияющей кожи — видео
9:26
Депутат Бундестага раскритиковал Меркель за поддакивание США в отношении к РФ
9:15
Звезда «Папиных дочек» раскрыла подробности семейной жизни
8:58
Названы четыре наиболее вероятных сценария конца света
8:45
Медведчук: Рост цены на газ для украинцев превысил тысячу процентов

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама