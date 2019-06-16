Американские блогеры сняли поучительное видео, в котором робот компании Boston Dynamics отвечает на издевательства людей, пишет «Экономика сегодня».

Сначала с умной машиной как бы играют, перебрасывая коробки. Однако затем «злые» люди начинают избивать робота клюшкой и стулом, стреляют ему в «лицо» из пистолета, брызгают токсичной жидкостью, заставляют держать поднос с маффинами и даже разбивают о корпус стеклянную бутылку.

Однако терпение андроида заканчивается, и он в ответ пинает обидчиков, выталкивает их из помещения и угрожает пистолетом.

Глядя на кадры, создается впечатление, что это настоящий робот, однако в действительности это человек в зеленом костюме, над компьютерным изображением которого поработали специалисты. Создатели ролика отмечают, что таким образом хотели признаться в любви ко всему, что производит Boston Dynamics.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в Петербурге создадут Центр промышленного искусственного интеллекта.