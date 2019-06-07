Центр промышленного искусственного интеллекта создадут в Петербурге

В Петербурге создадут и первый в России национальный центр промышленного искусственного интеллекта, научно-образовательную площадку мирового уровня. Авторы проекта говорят, что именно там будет совершаться прорыв в развитии «умной экономики».

На что способен искусственный интеллект 6 июня показали в Главном штабе Эрмитажа. Здесь представили работы, которые создали машины. Это и произведения искусства, и виртуальные технологии. Вот, например, компьютер демонстрирует чудеса каллиграфии при создании универсального языка для всех народов мира.

«Это пример взаимодействия искусственного интеллекта и человека и всех наших стран, которые присутствуют здесь, потому что мы считаем, что искусство объединяет», — рассказал генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

На выставке представлены работы из 12 стран.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мединский раскрыл детали создания культурно-образовательных центров в России.