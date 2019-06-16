Известная российская певица Любовь Успенская разочаровала поклонников новой публикацией в Instagram. На своей странице в социальной сети звезда шансона опубликовала фото, на котором позирует в черной водолазке и джинсах, пишут Дни.ру. Увидеть артистку в таком образе фанатам было крайне непривычно. Как правило, она появляется на светских вечерах в роскошных платьях, правда иногда чересчур коротких.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

Любовь Успенской к мини-юбкам уже не раз становилась поводом для критики со стороны подписчиков, которые считали, что певица одевается не по возрасту. Некоторые отметили, что исполнительнице не помешало бы обновить гардероб и перестать носить вещи подростков в 65 лет.

«У вас уже старческий маразм. Вам внуков пора нянчить, а вы все кривляетесь», — написали фолловеры.

Instagram @uspenskayalubov_official

«Игра престолов» какая-то: Максим Галкин раскрыл тайну семейного фото

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Успенская затеяла глобальный ремонт.