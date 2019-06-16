Беременная возлюбленная Тимати Анастасия Решетова покинула Россию

, 23:59 Видео 53

Поклонники звездной пары считают, что модель не хочет рожать на родине, а потому отправилась привыкать к обстановке, где предстоит произвести на свет ребенка.

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Фото, видео: instagram.com @volkonskaya.reshetova

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Возлюбленная рэпера Тимати модель Анастасия Решетова покинула Россию, чтобы провести время перед родами на берегу океана. Об этом она сообщила своим подписчикам в Instagram, опубликовав в разделе сторис видео, на котором можно увидеть воду, песок и пальмы.

«Долгожданная встреча с океаном», — подписала запись Решетова.

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После того, как запись была опубликована, под фотографиями подписчики стали спрашивать беременную манекенщицу, куда она так спешно сбежала из России и почему? Некоторые поклонники звездной пары выразили мнение, что возлюбленная Тимати не намерена рожать ребенка в России, а планирует сделать это в заграничной клинике, и потому решила заранее привыкнуть к обстановке, где предстоит произвести на свет свое чадо.

О том, что она готовится родить ребенка от рэпера Тимати Анастасия Решетова сообщила поклонникам в начале июня. Доказательством стала серия фотографий, на которой звездная пара позирует перед камерой. На снимках виден большой живот модели. К слову, у музыканта уже есть ребенок. В 2014 году модель Алена Шишкова родила музыканту дочь Алису.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что невеста Тимати поделилась подробностями беременности.

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