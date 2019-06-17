Саакашвили рассказал, почему ему не нравятся украинские города

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили рассказал об «устаревшей» Украине. Он заявил, что в стране нет ни единого города, где можно было бы увидеть современную архитектуру.

«Мне очень жаль, что, когда я смотрю на все украинские города, нет ни одного города, где есть такая современная архитектура, которую можно сравнить с мировыми стандартами», — цитирует Саакашвили РИА Новости.

Отсутствие современной архитектуры на Украине экс-глава Одесской области объяснил процветанием коррупции и тем, что на территории Незалежной главенствуют застройщики-коррупционеры.

Михаил Саакашвили также отметил, что строительство моста в Тбилиси стоило меньше, чем возведение стеклянной переправы в Киеве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько стоит партийное место в Верховной раде по словам Саакашвили.