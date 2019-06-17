Видео: Петербуржцы первыми увидели ледовое шоу «Кармен» Ильи Авербуха

Петербуржцы первыми увидели обновленное ледовое шоу известного российского фигуриста Ильи Авербуха — знаменитую «Кармен». Театр на льду собрал звезд фигурного катания: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Маргарита Дробязко.

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Массивные декорации в два яруса, современные мотивы в музыке и даже новые герои. Так чем удивляют авторы шоу в этом году, в материале Ивана Уварова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Илья Авербух оценил выступление Алины Загитовой на ЧМ в Японии.