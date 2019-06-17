Возможность носить легкую летнюю обувь всегда радует человека. А вот хранить ее удобно и доступно получается не всегда, особенно, если места немного. И любимые туфельки, тапочки, «балетки», шлепанцы и другие «представители верхней одежды для ступней» либо по нескольку пар набиваются в коробки, либо вовсе вповалку лежат на обувной стойке или в шкафу.

Упорядочить хранение легкой обуви несложно — нужно сделать для них вешалки. Для этого понадобятся ненужные металлические плечики для одежды. Как правило, на них футболки и рубашки, куртки и прочие элементы гардероба возвращаются к вам в квартиру после посещения химчистки.

Для изготовления вешалки для обуви необходимо взять такие плечики из толстой металлической проволоки и «откусить» у них нижнюю перекладину. После чего с помощью плоскогубцев края плечиков загнуть вверх. Это можно сделать и руками, если хватит сил.

Как только края окажутся загнутыми, можно считать, что вешалка для легкой обуви готова. С помощью нее легко и удобно хранить обувь, надев на края плечиков правую и левую туфельку. Осталось только решить, где ее хранить. Например, это может быть специальная перекладина в шкафу.

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