Пошла против мужа: Мелания Трамп пустила CNN и Politico на свое мероприятие

Мелания Трамп пустила CNN и Politico на свое мероприятие, несмотря на запрет

Первая леди США Мелания Трамп аккредитовала журналистов CNN и Politico на свое мероприятие в Нью-Йорке, несмотря на решение президента Дональда Трампа ограничить работу этих СМИ в Белом доме. Об этом сообщил CNN.

Мероприятие прошло 22 сентября на полях Генеральной ассамблеи ООН. Оно было посвящено расширению инициативы Мелании Трамп Fostering the Future Together, которая направлена на поддержку детей через образование и технологии.

По данным телеканала, разрешение на присутствие журналистов CNN было выдано еще 20 сентября — спустя день после вступления в силу решения об ограничении доступа ряда СМИ в Белый дом. В CNN утверждают, что Мелания Трамп была осведомлена о решении супруга, однако ее офис самостоятельно определял порядок допуска представителей прессы на мероприятие.

Ранее Дональд Трамп объявил о запрете на работу CNN, MS NOW и Politico в Белом доме, обвинив редакции в распространении недостоверной информации. Представители этих СМИ заявили, что решение было принято без предварительного уведомления и необходимых процедур.

По их мнению, такие действия затрагивают вопросы свободы прессы и доступа общества к независимой информации. После этого представители телеканалов пресс-пула объявили бойкот мероприятиям президента США и обратились в суд.

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