В Новосибирске начали проверку из-за нападений девочек-подростков на жителей

Следователи начали процессуальную проверку после сообщений о нападениях группы подростков на жителей Новосибирска. Среди пострадавших оказалась 81-летняя пенсионерка. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Ранее местные СМИ сообщили о конфликтах во дворе дома на улице 25 лет Октября. По данным публикаций, группа школьниц регулярно нападает на жителей, в том числе детей и пожилых людей.

В Следственном комитете отметили, что подростки, используя малозначительные поводы, высказывали в адрес жителей оскорбления и угрозы, а также повреждали общедомовое имущество.

«Ранее несовершеннолетние избили пенсионерку, а также унизили ее честь и достоинство», — сообщили в ведомстве.

Кроме пожилой женщины, участниками конфликтов становились ребенок и женщина, которая пыталась его защитить.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Новосибирской области Сергею Артеменко доложить о результатах проверки. Контроль за исполнением поручения взял на себя центральный аппарат ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о случаях нападений среди несовершеннолетних. В Россоши Воронежской области подростки устроили драку возле лицея № 11. Одна из школьниц избила бывшую подругу, а другие несовершеннолетние наблюдали за происходящим и снимали конфликт на видео. По данным главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, ссора началась в другом месте. После вмешательства полиции участники конфликта переместились к школьному двору, где избиение продолжилось.

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