«Светофор» на упаковке: В России вводится новая маркировка продуктов

В России появится цветовая маркировка продуктов в октябре 2019 года. Эксперты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания, биотехнологии и безопасности пищи подготовили новый ГОСТ, согласно которому на этикетки товаров будут наносить вертикальные полосы красного, желтого и зеленого цветов. Эти сигналы смогут уведомить потребителя о пользе или вреде приобретаемого продукта.

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Глядя на упаковку нового формата, покупатель сможет установить, какое количество поваренной соли, свободных сахаров, жиров и трансжиров содержится в продуктах. Это позволит потребителям выбирать качественную еду и минимизировать влияние вредных веществ, содержащихся в продуктах, на здоровье, пишут «Известия».

Отмечается, что сначала производители будут использовать цветовую маркировку добровольно, однако маркетологи опасаются, что эта мера в ближайшее время приобретет обязательный характер.

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