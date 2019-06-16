В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать клубнику

С появлением на российских прилавках нового урожая популярной летней ягоды клубники Роспотребнадзор напомнил о правилах ее выбора, пишет «Экономика сегодня». В первую очередь в ведомстве отметили, что так как это лакомство хранится совсем недолго, то следует покупать его ровно столько, сколько возможно съесть за два-три дня.

Предпочтение нужно отдавать сухой, без признаков гниения клубнике однородного цвета, с насыщенным ягодным запахом. Если между плодом и листиками есть расстояние, то он будет сладким, если же листики плотно к нему прилегают, то с кислинкой.

Важно тщательно промыть клубнику, иначе наслаждение ею может закончиться заражением кишечными и паразитарными инфекциями.

Специалисты отмечают, что употребление всего пяти ягод компенсирует дневную потребность организма человека в витамине С. Кроме того, фолиевой кислоты в клубнике больше, чем в винограде и малине. Также в ней содержится значительное количество йода, клетчатки, сахарозы и фруктозы. Особенно понравится худеющим информация о том, что ее калорийность не превышает 36 калорий.

В то же время, клубника может пагубно влиять на эмаль зубов, усугубляя течение кариеса, а аллергикам необходимо воздерживаться от ее употребления, напомнили в ведомстве.

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