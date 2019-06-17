Турист пропал в районе ущелья Тютюсу Эльбруса

В районе ущелья Тютюсу Эльбрусского района пропал турист. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, полученное в понедельник, 17 июня.

На данный момент спасательные группы проводят поисковые работы. По предварительным данным, пропал мужчина 1978 года рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Южно-Чуйском хребте проводилась поисково-спасательная операция по поиску группы туристов из Новосибирска, попавших под лавину. Выжить в результате инцидента удалось только двоим девушкам. Они смогли добраться до ближайшей деревни, но этот путь у них занял двое суток.