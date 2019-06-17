Блэкаут в Аргентине оставил без света 50 миллионов человек

Настоящий блэкаут произошел в воскресенье, 16 июня, в Аргентине и Уругвае. Пятьдесят миллионов человек разом остались без света.

Массовый сбой специалисты зафиксировали в аргентинской энергосистеме. В итоге электричества не стало на всей территории страны и в провинциях соседнего государства. Причину аварии до сих пор выясняют.

Специалисты уже сутки пытаются восстановить электроснабжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о китайских инженерах, которые каждый день поднимаются на высоту 70-метровых вышек, чтобы обеспечить надежное электроснабжение нескольких городов в провинции Хэбэй. К слову, ежемесячно каждая вышка требует не менее десяти подъемов.