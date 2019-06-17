В Петербурге пришвартовался чудо-катамаран

, 13:05 Эфирная новость 105

Судно Energy Observer является уникальной разработкой, которая принимает участие в кругосветном путешествии «Одиссея будущего».

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

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В Петербург в понедельник, 17 июня, пришел корабль будущего! Катамаран Energy Observer — первое в мире судно, которое работает на уникальной комбинации чистых источников энергии и имеет систему выработки водорода из морской воды. В Петербург Energy Observer приплыл в рамках кругосветного путешествения «Одиссея будущего». За шесть лет экипаж планирует посетить 50 стран и сделать 101 остановку. А заодно протестировать передовые технологии в экстремальных условиях.

«После навигации на таком судне вы уже не можете вернуться назад, к прежним плавсредствам. Это большое удовольствие передвигаться на таком судне. Оно показывает направление, в котором нужно двигаться в будущем в плане экологии», — рассказывает капитан корабля-катамарана Energy Observer Викторьен Эрюссар.

После остановки в Петербурге экипаж отправится к северному полярному кругу, чтобы в арктических условиях испытать оборудование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о парусной регате в помощь онкобольным детям, которая в минувшие выходные прошла в Северной столице.

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