В Петербурге пришвартовался чудо-катамаран

В Петербург в понедельник, 17 июня, пришел корабль будущего! Катамаран Energy Observer — первое в мире судно, которое работает на уникальной комбинации чистых источников энергии и имеет систему выработки водорода из морской воды. В Петербург Energy Observer приплыл в рамках кругосветного путешествения «Одиссея будущего». За шесть лет экипаж планирует посетить 50 стран и сделать 101 остановку. А заодно протестировать передовые технологии в экстремальных условиях.

«После навигации на таком судне вы уже не можете вернуться назад, к прежним плавсредствам. Это большое удовольствие передвигаться на таком судне. Оно показывает направление, в котором нужно двигаться в будущем в плане экологии», — рассказывает капитан корабля-катамарана Energy Observer Викторьен Эрюссар.

После остановки в Петербурге экипаж отправится к северному полярному кругу, чтобы в арктических условиях испытать оборудование.

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