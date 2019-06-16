Парусная регата в помощь онкобольным детям прошла в Петербурге

В городе на Неве на Петровской косе в воскресенье, 16 июня, прошло мероприятие «Благотворительная регата. Гонка яхт со смыслом» для фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «Свет».

Призовой фонд формировался из благотворительных взносов каждой команды яхты, которые необходимо было внести при регистрации. Также сделать финансовые вложения могли абсолютно все желающие.

Как указано на сайте мероприятия, на момент его завершения собрано 847 515 рублей. Особенность этой парусной регаты заключается в том, что ее победители смогут лично участвовать в передаче помощи больным детям.

Организаторами спортивного благотворительного мероприятия стали благотворительный фонд «Свет», агентство «Яхтенные Сезоны» и Ассоциация яхт класса «Л-6».

Мероприятие проходило при поддержке Пятого канала и Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов. Среди участников регаты была команда Пятого канала, которая заняла второе место.

Как рассказала заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова, пройти дистанцию помогла сплоченность команды и группа поддержки.

«Как говорит мой папа-адмирал: „На флоте бабочек не ловят“. Мы сегодня были очень бодры, веселы и нам все удалось, потому что мы отработали как единая команда. У нас была очень мощная группа поддержки, ребята плыли вместе с нами на кораблике, выкрикивали лозунги и благодаря этому мы пришли практически победителями», — рассказывает Марина Белова.

Кроме этого заместитель генерального директора Марина Белова обратила внимание на социальную миссию Пятого канала.

«У нас несколько проектов: „День Добрых Дел“, „День ангела“, мы помогаем деткам. У Пятого канала очень мощная социальная миссия. Для нас это очень важно, мы неравнодушны и зритель нам доверяет. Каждый четверг фонды, благодаря нашим эфирам собирают на лечение детей, а сейчас мы решили, что сделаем все это с душой, почувствуем атмосферу нашего прекрасного города. С помощью этих рек, этого воздуха, голубого неба, объединения нашей команды мы сделаем деток еще счастливее», — сообщила она.

Солидарны с Мариной Беловой и два актера сериала «Стражи Отчизны» Сергей Воробьев и Яков Шамшин, которые также шли под парусом в команде Пятого канала.

«Впечатления самые замечательные. Для меня большая честь принимать участие в подобном мероприятии, потому что в нем не важно, кто из нас победил, кто остался с краю. Важно, что мы своим участием внесли ту необходимую помощь детям, в которой они нуждаются. Акция организована для детей, для больных раком. Это здорово, огромное спасибо организаторам и всем тем, кто в нем принимал участие», — сказал Воробьев.

«Цель мероприятия написана на кепках (на участниках — кепки с названием регаты „Свет. Дети“ — Прим. ред.). Было здорово. Безусловно, пойти под парусом — это прекрасно. Но основное, зачем мы здесь, я и Сергей, и организаторы — это помощь детям», — поддерживает коллегу Шамшин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как петербургский детский хоспис открыл новый стационар в Павловске, в котором одновременно смогут находиться девять тяжелобольных пациентов со своими родителями.