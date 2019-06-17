Стали известны первые подробности об отце ребенка Валерии Гай Германики

Стали известны первые подробности о муже известного российского кинорежиссера Валерии Гай Германики. О том, что женщина беременна, публика узнала после ее появления на красной ковровой дорожке фестиваля «Кинотавр», однако, кто является отцом малыша, Валерия не сообщала.

Изданию Starhit удалось выяснить, с кем на данный момент режиссер состоит в отношениях. Оказалось, что избранником Германики стал состоятельный бизнесмен из Новокузнецка Денис Молчанов. По слухам, мужчина обладает довольно сомнительной репутацией и не раз появлялся в зале московского арбитражного суда в связи с тем, что не выплачивал вовремя задолженности.

Как сообщили в окружении пары, свадьба влюбленных состоялась несколько месяцев назад в Новокузнецке. Они не стала устраивать пышное торжество — на церемонии присутствовали только близкие и родственники. Германика не хотела афишировать свою личную жизнь, поэтому долгое время ничего о ней не сообщала в прессе.

Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи

Валерия Гай Германика — известный российский режиссер. В 2008 году она стала обладательницей премий «Ника» и «Открытие года», а в 2014-м — «Серебряного Георгия» Московского кинофестиваля. Одна из самых известных работ Германики — сериал «Школа».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что невеста Тимати поделилась подробностями беременности.