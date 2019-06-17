Екатерина Климова подала на развод с Гелой Месхи

Уже третий брак российской актрисы Екатерины Климовой потерпел крах. Звезда подала на развод с актером Гелой Месхи, с которым познакомилась на съемках фильма «Волчье солнце». Как сообщает Starhit, иск о расторжении брака поступил в Хамовнический суд Москвы 27 мая.

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Точная дата заседания пока не назначена, однако уже известно, что оно должно состояться в июле 2019 года. На слушании звездным супругам предстоит решить имущественные вопросы, а также прийти к соглашению по поводу того, с кем останется их общая дочь, трехлетняя Изабелла.

Что стало причиной размолвки знаменитостей, точно неизвестно. Первое время актеры жили душа в душу, и слухи о разногласиях в звездной семье серьезно удивили поклонников. Однако со временем конфликт супругов еще больше обострился. Фанаты предполагают, что это произошло из-за темперамента Гелы, который любил закатывать жене скандалы без повода, пишут Дни.ру. Впрочем, сам актер утверждает, что на разрыв повлияли различные графики работы. По словам Месхи, он редко видел Климову, потому что она была занята в театре и на съемочной площадке.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Климова в купальнике похвасталась стройными ногами.