Бари Алибасов выписан из больницы

Бари Алибасов выписан из НИИ имени Склифософского, куда он попал после отравления жидкостью для очистки труб, сообщает РИА Новости. Как сообщил его сын, через три дня, 20 июня, продюсера планируют отправить на реабилитацию в Казахстан.

Создатель группы «На-На» попал в клинику после того, как перепутал жидкость для очистки труб «Крот» с соком. Выпитая токсичная жидкость обожгла ему пищевод, желудок и дыхательные пути. Чтобы провести необходимые манипуляции, Алибасов был введен в состояние медикаментозного сна, от которого он очнулся 11 июня.

«Отвез его сейчас в секретное место, но не скажу в какое, чтобы его сейчас не достали и не привезли, потому что его очень тяжело было вывозить из-под камер, которые там дежурили. Состояние у него физически хорошее. Нужно наблюдать его состояние в пищеводе, смотреть, зарастет у него пищевод или не зарастет. Это будет понятно в течение месяца» , — сообщил Алибасов-младший.

Как стало известно 5-tv.ru, в настоящее время рядом с продюсером находится его супруга Лидия Федосеева-Шукшина. В Казахстан они отправятся на частном самолете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранее пропавший кот Бари Алибасова Чуча нашелся в школе кунг-фу.