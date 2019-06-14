Кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу: от 800 тысяч рублей отказались

Любимый кот Бари Алибасова, пропавший несколько дней назад из квартиры музыкального продюсера, нашелся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба шоумена.

Канадского сфинкса обнаружили сотрудники школы кунг-фу в Столовом переулке. Сейчас жизни животного ничего не угрожает, оно передано представителям продюсера.

Отмечается, что наставник школы кунг-фу по имени Леван Кажилоти, который нашел кота, категорически оказался от вознаграждения в размере 800 тысяч рублей. По мнению Кажилоти, это доброе дело воздастся ему другим способом.

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«Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашел себе место в гостиной у портрета храма школы. Все эти дни кот большую часть времени проводил именно там и успел стать нашим другом», — цитирует мужчину пресс-служба.

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Канадского сфинкса по кличке Чуча разыскивали с 11 июня. Вероятно, он выбежал из квартиры продюсера во время пресс-конференции.