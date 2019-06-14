Кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу: от 800 тысяч рублей отказались

Любимый кот Бари Алибасова, пропавший несколько дней назад из квартиры музыкального продюсера, нашелся в Москве. Об этом сообщает пресс-служба шоумена.
Канадского сфинкса обнаружили сотрудники школы кунг-фу в Столовом переулке. Сейчас жизни животного ничего не угрожает, оно передано представителям продюсера.
Отмечается, что наставник школы кунг-фу по имени Леван Кажилоти, который нашел кота, категорически оказался от вознаграждения в размере 800 тысяч рублей. По мнению Кажилоти, это доброе дело воздастся ему другим способом.
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Канадского сфинкса по кличке Чуча разыскивали с 11 июня. Вероятно, он выбежал из квартиры продюсера во время пресс-конференции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бари Алибасов находится под наблюдением медиков НИИ Склифосовского. Продюсер по ошибке выпил средство для чистки труб вместо сока. Предположительно, для полного восстановления организма Алибасову понадобится помощь европейских врачей.