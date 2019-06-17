Памятный знак погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске

Открытие памятного знака журналистам, погибшим при исполнении своего профессионального долга во время конфликта в Донбассе, состоялось в понедельник, 17 июня, в Луганске.

Мероприятие приурочено к пятой годовщине гибели возле поселка «Металлист» съемочной группы ВГТРК — звукорежиссера Антона Волошина и корреспондента Игоря Корнелюка.

На открытии присутствовали их коллеги, а также глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник, который заявил, что Донбасс всегда будет хранить память о героях.

В апреле в соседней народной республике — Донецкой — по съемочной группе одного из российских СМИ украинские силовики вели прицельный огонь в тот момент, когда журналисты готовили репортаж о быте мирных жителей.