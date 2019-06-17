Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Подмосковье

Бывший начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов найден мертвым в собственном доме в подмосковном Одинцово в понедельник, 17 июня, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в силовых структурах. По предварительным данным, экс-чиновник мог покончить с собой.

Также информацию о гибели Миронова подтвердили ТАСС в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Мы подтверждаем гибель Миронова. Считаем произошедшее большой трагедией», — сказали агентству, отказавшись от дальнейших комментариев.

Алексей Миронов был назначен на должность главы Свердловской железной дороги в 2011 году. В конце 2018 года его задержали по подозрению во взятке, 14 декабря Миронова арестовал суд. По данным источника в экстренных службах региона, размер взятки составил около 700 тысяч рублей. Несколько дней назад, 12 июня, бывший чиновник был отпущен из-под домашнего ареста под залог в пять миллионов рублей.

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