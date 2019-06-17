Глава «Справедливой России» предложил Владимиру Путину два пути борьбы с коррупцией

Сразу две инициативы по борьбе с коррупцией внесла в Госдуму фракция «Справедливая Россия». Ее лидер Сергей Миронов подробно об этом рассказал президенту. По его словам, система получения контрактов и тендеров сегодня далека от совершенства.

«Мне всегда интересно и полезно узнать Вашу позицию по ряду ключевых вопросов развития, по текущей ситуации», — отметил президент страны Владимир Путин.

«По недавней информации Министерства финансов, до 93% всех подрядов и всех контрактов и всех тендеров, которые проходят, в конечном итоге оказываются неконкурентными. То есть все-таки, как у нас говорится, „для своих“. Вот мы тоже внесли такую инициативу одну. А вторую — конфискация имущества не только у коррупционера, но и у родственников, если доказано, что они незаконно обогатились», — заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Справедливороссы» также предлагают выплачивать пособия детям, которые ухаживают за физически немощными родителями — инвалидами. В законе пока этого нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-губернатор Ивановской области арестован по делу о хищении 700 миллионов.