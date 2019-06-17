Зеленский признал неготовность Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев пока не готов к прямому диалогу с самопровозглашенными Донецкой народной (ДНР) и Луганской народной (ЛНР) республиками. Об этом украинский лидер заявил после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Париже, передает «Экономика сегодня».
По его словам, параллельно с переговорами в Минске возобновятся встречи в «нормандском формате» с участием Украины, России, Германии и Франции. Президент Пятой республики также заявил о готовности участвовать в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины.
Ранее Зеленский назвал условия для начала диалога с Россией по «нормандскому формату».