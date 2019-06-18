Видео: Европейское космическое агентство показало, как сгорают спутники в атмосфере Земли

Сотрудники Европейского космического агентства (ЕКА) расплавили в плазменной аэродинамической трубе одну из самых плотных частей космического спутника — штангу магнитной системы ориентации.

Обломки космических аппаратов, достигающие Земли, по-прежнему представляют собой серьезную угрозу — некоторые из них достаточно велики, чтобы нанести серьезный ущерб, подчеркивают представители ЕКА.

Яркой иллюстрацией этих слов служит инцидент, произошедший в 1997 году в Техасе, когда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты приземлился в 50 метрах от одной из местных ферм.

Несмотря на то, что в теории аппаратура, входящая в атмосферу Земли, должна сгорать полностью, на практике это происходит не всегда. Цель эксперимента, проведенного сотрудниками ЕКА — понять, как свести к минимуму потенциальный ущерб от падения обломков космических спутников на земную поверхность.

Ранее 5-tv.ru сообщал о грядущем удалении Илоном Маском своего аккаунта в Twitter.









