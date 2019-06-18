Видео: Европейское космическое агентство показало, как сгорают спутники в атмосфере Земли

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В ходе эксперимента планировалось узнать, как можно минимизировать урон от падения обломков космических аппаратов.

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Фото, видео: NASA, ESA

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Сотрудники Европейского космического агентства (ЕКА) расплавили в плазменной аэродинамической трубе одну из самых плотных частей космического спутника — штангу магнитной системы ориентации.

Обломки космических аппаратов, достигающие Земли, по-прежнему представляют собой серьезную угрозу — некоторые из них достаточно велики, чтобы нанести серьезный ущерб, подчеркивают представители ЕКА.

Яркой иллюстрацией этих слов служит инцидент, произошедший в 1997 году в Техасе, когда 250-килограммовый топливный бак ступени ракеты приземлился в 50 метрах от одной из местных ферм.

Несмотря на то, что в теории аппаратура, входящая в атмосферу Земли, должна сгорать полностью, на практике это происходит не всегда. Цель эксперимента, проведенного сотрудниками ЕКА — понять, как свести к минимуму потенциальный ущерб от падения обломков космических спутников на земную поверхность.

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