Легенда уходит: Илон Маск объявил об удалении своего аккаунта в Twitter

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Твиты основателя SpaceX все еще доступны всем пользователям.

Фото: www.globallookpress.com

Илон Маск, известный своей сетевой активностью, объявил, что удаляет свой аккаунт в Twitter днем 17 июня. Примечательно, что сделал он это через все тот же Twitter, опубликовав соответствующее сообщение. На данный момент все твиты Маска доступны пользователям микроблога.

Маск уже имел проблемы из-за своей любви к острым комментариям в соцсетях. Комиссия США по ценным бумагам и биржам судилась с предпринимателем после его того как он опубликовал ценные данные о своей компании Tesla. Маск заявил в Twitter, что обеспечил выкуп акций компании на бирже частными инвесторами и курс акций резко подскочил. Чтобы избежать обвинений в манипуляциях предприниматель покинул одну из двух главных должностей в Tesla, заплатил многомиллионный штраф и обязался согласовывать с комиссией по ценным бумагам все потенциально опасные заявления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск запустил в космос первые спутники системы Starlink.

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