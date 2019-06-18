Видео: Американский военный самолет аварийно сел в Великобритании

Стратегический бомбардировщик B-52H американских ВВС совершил аварийную посадку в Великобритании, передает «Интерфакс».

По предварительной информации, у военного самолета отказали два двигателя. В сети опубликовано видео, автор которого утверждает, что запечатлел B-52H перед посадкой на британской авиабазе Милденхолл. На кадрах виден черный дым, который оставляет самолет.

Отмечается, что стратегический бомбардировщик с позывным HODOR51 в паре с таким же бортом должен был осуществить подлет к границам России на Черном море, однако развернулся над Балканами и вернулся в Великобританию.

HODOR51-52

B52

currently orbiting laken-millden



SPUR97

KC-10A

airborne

Routing north. pic.twitter.com/iaHzkribME — Freedar.uk (@freedar_uk) 17 июня 2019 г.

Перед аварийной посадкой бомбардировщик долго кружил, вырабатывая топливо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о перехвате американских бомбардировщиков российскими истребителями.