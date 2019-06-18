Экс-супруга Бориса Грачевского Анна спровоцировала дискуссию о здоровом образе жизни откровенной публикацией в Instagram.
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Телеведущая предстала перед пользователями соцсети в одних трусах с мотивирующей подписью. Комментарии запестрили упреками о нездоровой худобе и искусственной фигуре. Среди выразивших свое мнение была и певица Анита Цой.
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Анна ответила, что в свои 32 года отлично себя чувствует и поблагодарила Цой за внимание к своей персоне. К слову, Аниту поддержали многочисленные комментарии других пользователей:
«Страх то какой»;
«МНЕ КАЖЕТСЯ У ВАС ПЕРЕБОР С ПОХУДЕНИЕМ!»;
«О, нет, отписка».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о российской гимнастке Дарье Дмитриевой, которая поразила поклонников худобой.