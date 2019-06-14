Российская гимнастка и мать двоих детей Дарья Дмитриева поразила поклонников своей худобой и стройностью, опубликовав на своей странице в Instagram снимок, на котором позирует на краю бассейна в ярком купальнике. Фотографию бывшая супруга хоккеиста «Даллас Старз» Александра Радулова сопроводила философским размышлением, полным иносказаний.

«Как бы удобно ни сели, нога затечет. Надо поменять положение. Так и в жизни. Перемены — прекрасны, иначе вы затекаете, немеют конечности и душа. Меняйте положение. Это так естественно. Неестественно как раз застывать в жизни, подобно мухе в густом меде», — написала Дарья.

Instagram @busia_22

Однако подписчики в большинстве своем проигнорировали многозначительный текст, впечатленные фигурой 25-летней спортсменки.

«Сногсшибательна!»

«Ну, просто огонь фигура! У дважды мамы, только что родившей! Фантастика! Ведьма, не иначе!»

«Мать двоих детей?» — изумляются комментаторы.

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Ранее 5-tv.ru писал, что гимнастка Дарья Дмитриева ждет ребенка от женатого сотрудника спецслужб.