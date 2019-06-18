В Приморье начался сезон охоты за папоротником

В Приморье в самом разгаре сезон охоты за папоротником. В этом году таежный деликатес собирают позже обычного, на заготовку молодых побегов выходят целыми деревнями. Большую часть собранного урожая сдают в специальные пункты приема. Остальное - себе на засолку.

Об удивительных и полезных свойствах папоротника, пожалуй, знает каждый житель Дальнего Востока. Ведь в таких масштабах его собирают только здесь. Из приморской тайги – репортаж Евгения Подтергеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Мурманске на территории Мончегорского лесничества, сильно постарадавшего от лесных пожаров, посадили новые сосны.