По факту избиения директора российского Фонда кино возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы города Москвы возбудили уголовное дело по факту нападения на исполнительного директора российского Фонда кино Вячеслава Тельнова.

Уголовное производство начато по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Побои». Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

На Вячеслава Тельнова напали вечером в понедельник, 17 июня. Мужчина возвращался домой после прогулки, когда в темном дворе к нему подбежал неизвестный молодой человек спортивного телосложения и дважды очень сильно ударил его. Кинопродюсер обратился в полицию с заявлением.

В настоящее время организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание злоумышленника.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью директора российского Фонда кино Вячеслава Тельнова, рассказавшего и происшествии.