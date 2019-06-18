«Два удара сильнейших»: Директор Фонда кино о нападении в Москве

, 1:15 Эксклюзивное интервью 59

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов рассказал 5-tv.ru о неизвестном человеке спортивного телосложения, который избил его и сфотографировал на камеру.

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Фото, видео: ТАСС / Владимир Гердо, Пятый канал

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о нападении на него неизвестного мужчины в Москве. По его словам, все произошло около 22 часов в понедельник, 17 июня.

«Возвращался с прогулки домой. В темном дворике подбежал человек, нанес мне два удара сильнейших, повалил на землю и сфотографировал на камеру. Вот и все, ничего не взяв <…> Крепкий парень, спортивного телосложения», — отметил Тельнов.

Он добавил, что за ним могли следить. Пострадавший также заявил, что угрозы в его адрес не поступали, поэтому причины нападения для него остаются загадкой.

Вячеслав Тельнов также сообщил, что в полиции приняли его заявление, после чего он отправился в травмпункт снимать побои. Кинопродюсер пожаловался на боль в голове и шоковое состояние.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о нападении на Тельнова у его дома.

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