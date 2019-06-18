Юлия Пересильд предстала на закрытии «Кинотавра» без нижнего белья

В Сочи вечером 16 июня состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля «Кинотавр». Звезды отечественного кино на красной дорожке не упустили возможность показать свои лучшие наряды.

Актриса театра и кино Юлия Пересильд предстала в струящемся небесно-голубом платье. Юлия опубликовала в Instagram снимок, где она запечатлена в этом наряде.

Instagram @juliaperesild