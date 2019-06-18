Юлия Пересильд предстала на закрытии «Кинотавра» без нижнего белья

В Сочи вечером 16 июня состоялась церемония закрытия 30-го фестиваля «Кинотавр». Звезды отечественного кино на красной дорожке не упустили возможность показать свои лучшие наряды.
Актриса театра и кино Юлия Пересильд предстала в струящемся небесно-голубом платье. Юлия опубликовала в Instagram снимок, где она запечатлена в этом наряде.
Легкое платье очень подчеркивает стройную фигуру артистки, можно заметить, что актриса «забыла» надеть нижнее белье, однако этот факт не испортил общего впечатления от образа.
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А поклонники в соцсети осыпали Юлию множеством комплиментов:
«Юлия, вы ослепительны!»
«Роскошная и эффектная!»
«Нимфа, Афродита, прелесть».
«Кинотавр» — российский кинофестиваль, который проводится в Сочи с 1991 года. Организаторами были Марк Рудинштейн и Олег Янковский. До 2011 года в конкурсе принимали участие только российские фильмы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Пересильд осталась довольна результатами откровенной фотосессии.