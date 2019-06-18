Экс-президент УЕФА Мишель Платини арестован по подозрении в коррупции — видео

, 12:38 Видео 41

Бывшего спортивного функционера взяли под стражу в пригороде Парижа и доставили на допрос.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Мишель Платини, бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), взят под стражу. Его арестовали в Нантере — западном пригороде Парижа. Об этом сообщает издание Independent. Причина —подозрение в коррупции. Одно из возможных обвинений — спорное решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Речение было принято в декабре 2010 года. Позже представители Катара обвинялись в подкупе голосов в пользу победы своей заявки. Но расследование Международной федерации футбола фактов подкупа не выявило.

Мишель Платини — футболист, тренер и спортивный чиновник, единственный игрок, получивший премию «Золотой мяч» три года подряд, занял пост президент УЕФА в 2007 году.

В 2015 году Платини был отстранен от деятельности на восемь лет в связи с подозрением в финансовых махинациях.

Официально он ушел в отставку в 2016 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти Ленарта Юханссона, который рекордно долго занимал пост президент УЕФА,

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