Харви Вайнштейна приговорили к 15 годам тюрьмы

Бывшего продюсера Харви Вайнштейна приговорили в Нью-Йорке к 15 годам лишения свободы по делу о сексуальных преступлениях. Об этом 23 сентября сообщило издание Fox News.

«Харви Вайнштейн приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в сексуальных преступлениях в Нью-Йорке», — говорится в публикации издания в социальной сети X.

Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии над его бывшей ассистенткой Мириам Хейли, совершенном в 2006 году. Сторона обвинения просила назначить экс-продюсеру 20 лет заключения и установить над ним пятилетний надзор после освобождения.

Защита настаивала, что состояние здоровья Вайнштейна не позволит ему выдержать длительный срок. У бывшего продюсера диагностированы рак крови и заболевания сердца.

Во время заседания Вайнштейн заявил, что раскаивается в содеянном и «живет с большим сожалением». Он также публично извинился за совершенные преступления.

В 2017 году ряд голливудских актрис обвинил Вайнштейна в домогательствах. После скандала его уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование.

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