«Я ее не боюсь»: что Сергей Соседов говорил о смерти

Сергей Соседов признавался, что не боится смерти

Журналист и телеведущий Сергей Соседов при жизни спокойно рассуждал о неизбежности смерти. Своими взглядами он поделился в интервью журналистке Лауре Джугелии в 2022 году.

Соседов признался, что сначала хотел назвать страх смерти своим главным опасением, однако сразу понял, что это был бы слишком шаблонный ответ. По словам критика, он не боялся естественного ухода, наступившего в старости и соответствующего законам бытия.

«Хотел сказать: боюсь смерти. Но хотел сказать с иронией. Я ее не боюсь. Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — рассуждал телеведущий.

Соседов называл жизнь и смерть неразрывно связанными явлениями. Он отмечал, что человек получает их одновременно — в момент своего появления на свет.

«Смерть дается нам в комплекте с жизнью при рождении. Вы родились — и вам смерть дается при рождении. А если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял журналист.

Единственным настоящим страхом Соседов называл тяжелое заболевание.

«Боюсь чего? Наверное, болезни. Вот это ужасно. Тяжелой какой-то болезни. Вот единственное, чего не хочу. Не дай бог. И никому не желаю этого, даже врагу», — говорил критик.

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