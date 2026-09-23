«Господи, Сережа умер»: внезапная кончина Сергея Соседова всколыхнула шоу-бизнес

Новость о смерти Сергея Соседова стала неожиданной для коллег и друзей журналиста. Музыкальный критик, телеведущий и член жюри популярных шоу ушел из жизни на 59-м году. Одним из первых о трагедии сообщил Вадим Такменев.

«Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта „Суперстар“ Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, что бы посмотреть первый выпуск нового сезона „ВИА Суперстар!“. Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нем», — написал он.

После сообщения о смерти коллеги звезды российского телевидения и шоу-бизнеса начали делиться воспоминаниями о Соседове. Для многих он был не только строгим экспертом, но и человеком с особенной манерой общения — эмоциональным, принципиальным и всегда узнаваемым.

«Я просто в шоке, Господи», — написала телеведущая Лера Кудрявцева.

Она отметила, что должна была встретиться с Соседовым уже через несколько дней. Они много лет работали вместе в музыкальных проектах и не раз становились участниками эмоциональных обсуждений в эфире.

«В это невозможно поверить. Как… Почему… Какой ужас», — отреагировал на новость Стас Пьеха.

«Очень жаль. Царствие небесное. Соболезную родным и близким», — добавил Кирилл Туриченко.

«О Господи! Не могу поверить», — написала Лолита.

«Господи… Сережа Соседов умер. Упал с лестницы, ударился головой и… Царствие Небесное», — написал Оскар Кучера.

«Как же так?.. Столько было планов, столько еще хотелось успеть. Казалось, впереди целая жизнь… В голове не укладывается… Хороший, добрый друг! Скорбим», — написал Бари Алибасов.

Старенькая мама Соседова не может поверить в смерть сына

За кадром телевизионного образа Сергея Соседова оставался человек, для которого семья всегда была важной частью жизни. Самым близким человеком для него долгие годы была мать Антонина Петровна.

«Я думала, это все неправда. Я думала, вообще мошенник звонил», — призналась женщина в беседе с 5-tv.ru.

По словам Антонины Петровны, незадолго до смерти Сергей отправился в рабочую поездку в Нерюнгри. Там он должен был работать в составе жюри на конкурсе. Мать журналиста рассказала, что переживала из-за далекой дороги и не хотела, чтобы сын уезжал так далеко.

«Я ему говорила, не надо ехать так далеко», — сказала она.

По словам женщины, трагедия произошла в отеле. Сергей Соседов спускался по лестнице, упал и получил травму головы. После случившегося ему вызвали скорую помощь и доставили в больницу, однако спасти телеведущего не удалось.

«Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Кошмар какой. Да, вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», — рассказала мать журналиста.

Для Антонины Петровны эта потеря стала особенно тяжелой: она призналась, что они с сыном жили вместе и были очень близки.

«Мы с ним вдвоем жили. Сейчас я одна остаюсь тут», — сказала она.

«Если нет смерти, то нет и жизни»

В 2022 году Соседов дал интервью Лауре Джугелии и затронул тему смерти. Он открыто заявил, что не испытывает страха перед смертью.

Соседов считал, что смерть — это естественная часть жизни, которая приходит в соответствии с законами природы. По его мнению, бояться смерти стоит только тогда, когда она наступает преждевременно…

«Смерть, которая придет логично, которая придет вовремя, по законам бытия. А когда она наступит, по логике вещей, в старости, чего ее бояться?» — говорил телеведущий.

Телеведущий также высказывал мысль о том, что жизнь и смерть тесно связаны между собой. По его словам, человек получает их одновременно — в момент своего рождения.

«Если нет смерти, то нет и жизни. Значит, вы не родились. Значит, вас нет», — объяснял журналист.