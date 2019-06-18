Песков назвал «эмоциональными проявлениями» слова Кудрина о социальном взрыве

Пресс-секретарь президента России назвал «эмоциональными проявлениями» слова Алексея Кудрина об угрозе социального взрыва. Ранее глава Счетной палаты РФ заявил, что, если уровень бедности продолжит расти, в стране может произойти социальный взрыв.

Песков уточнил, что Владимир Путин в курсе об общественных тенденциях.

«Хочу вам напомнить слова президента Путина о том, что действительно у нас слегка подросло количество людей, доходы которых сократились», — сказал Песков.

Пресс-секретарь объяснил, что этот рост связан с внешней конъюнктурой и внутренними процессами в экономике. Песков подчеркнул, что Владимир Путин считает проблему людей с низким уровнем доходов первоочередной.

«В плане наличия проблемы безусловно все об этом хорошо знают, это хорошо известно, и никто это не скрывает. Но и гипертрофировано оценивать тоже считаем неверным», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кремль оценил слова Зеленского о возможном разговоре с Путиным.