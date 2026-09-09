Вучич распустил парламент Сербии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 44 0

Досрочные выборы пройдут 25 октября.

Роспуск парламента Сербии: новости

Фото: www.globallookpress.com/Wang Wei/XinHua

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Президент Сербии Александр Вучич подписал указ о роспуске парламента. Досрочные выборы пройдут 25 октября. Об этом сообщило издание Tanjug.

«В указе (Александра Вучича. — Прим. ред.) говорится, что парламент Сербии, избранный 17 декабря 2023 года, распускается», — сообщили в публикации.

Сербский лидер принял это решение, основываясь на предложении правительства от 7 сентября. В ходе своей речи Вучич объявил, что указ вступает в силу со дня опубликования в «Официальном вестнике Республики Сербия».

«Желаю всем гражданам Сербии демократичной, мирной и успешной избирательной кампании», — заявил президент.

По словам главы республики, на предстоящих парламентских выборах у граждан будет выбор из множества вариантов, планов и программ. Он призвал мирно и достойно провести избирательную кампанию, которая продлится 45 дней.

Схожая ситуация была в 2025 году — тогда Вучич объявил о проведении досрочных выборов в парламент из-за протестов.

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