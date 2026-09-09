Не хотел убивать: подросток зарезал двух девушек в Иркутской области

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 51 0

Он нанес первой жертве около 40 ударов ножом.

Подросток зарезал двух девушек — подробности наказания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Подросток зарезал двух девушек в Иркутской области

Шелеховский городской суд Иркутской области приговорил подростка к восьми годам лишения свободы за двойное убийство, совершенное с особой жестокостью. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

По данным ведомства, преступление произошло 12 октября 2025 года в подъезде жилого дома в 20-м квартале Шелехова. Подросток приревновал свою 14-летнюю знакомую. Он вооружился кухонным ножом и нанес ей более 40 ударов.

На крики о помощи прибежала 23-летняя соседка. Она также стала жертвой нападения. Обе девушки получили тяжелые ранения и впоследствии скончались в больнице.

В суде подросток признал вину лишь частично. Он утверждал, что не хотел лишать девушек жизни.

Государственный обвинитель доказал вину подсудимого, после чего суд назначил ему восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски матерей погибших. С осужденного взыскали пять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходы на погребение.

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