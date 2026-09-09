VK создаст цифровое пространство на Международном фестивале молодежи

VK выступит генеральным партнером Международного фестиваля молодежи — 2026, который пройдет с 11 по 17 сентября в Екатеринбурге. Компания создаст для участников интерактивное пространство с образовательными, спортивными и музыкальными активностями, а также цифровыми сервисами.

В рамках фестиваля Медиапроекты Mail запустили гид «Город молодежи мира» с материалами о событиях МФМ-2026 по восьми направлениям: наука, технологии, спорт, образование, здоровье, финансы, стиль и новости. Также в Дзене появился тематический канал с публикациями, интервью и видео о фестивале.

С 13 сентября в пространстве VK начнет работу молодежная медиастудия «ВЗУМЕ». В ней участники фестиваля, блогеры и приглашенные гости обсудят вопросы карьеры, творчества, социальных проектов и личного развития. Среди участников программы заявлены представители бизнеса, науки, культуры и государственных структур.

На площадке VK также откроется «Пространство мечты», где гости смогут познакомиться с сервисами компании — ВКонтакте, MAX, Дзен, VK Видео, VK Education, VK Play и другими. Для посетителей подготовят интерактивные зоны, спортивную площадку, магазин VK Store и образовательные активности.

В зоне VK ПРО СПОРТ пройдут турниры, мастер-классы и встречи со спортсменами и инфлюенсерами. Посетители смогут принять участие в активностях на баскетбольной площадке 3×3.

Музыкальную программу представит VK Музыка. На главной сцене фестиваля пройдет концерт с участием приглашенных артистов и представителей лейбла VK Records.

Для участников и волонтеров ВКонтакте разработала цифровой помощник МФМ-2026 с расписанием, картой, уведомлениями, групповым чатом и сервисом «Бюро находок». Также пользователи смогут участвовать в онлайн-активностях, публиковать материалы о фестивале и выполнять задания в специальных проектах.

Образовательная программа VK будет посвящена новым медиа и современным способам коммуникации. Участников ждут лекции, мастер-классы и воркшопы по созданию контента, развитию блогов, работе цифровых платформ и музыкальных сервисов.

«Международный фестиваль молодежи задуман как открытое пространство для живого общения и обмена идеями между молодежью из разных стран. С помощью сервисов VK участникам будет проще находить единомышленников, объединяться в группы по интересам и поддерживать связь в дни фестиваля и после его завершения», — отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров.

Международный фестиваль молодежи — 2026 пройдет в Екатеринбурге под девизом «Следуй за мечтой» и объединит десять тысяч молодых лидеров из 191 страны.

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