Пьяный водитель на советском танке проехался по улицам польского города

Нетрезвый поляк вызвал панику в Паенчно, расположенном на территории Лодзинского воеводства. Смутьян разъезжал по центру города на советском танке Т-55, более полутора тысяч единиц которого было произведено в Польской Народной Республике в период с 1964 по 1978 годы.

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Заметив бронированную машину в непривычном для нее месте, местные жители оповестили об этом правоохранительные органы. По данным полиции изначально танк перевозили на эвакуаторе, а когда тот сломался, перебравший спиртного собственник техники решил попробовать себя в качестве механика-водителя. Компанию незадачливому «танкисту» составил его товарищ, довольствовавшийся местом пассажира.

Дебоширов задержала местная полиция и теперь организатору заезда грозит лишение свободы. По словам представителя районного отдела полиции в Лодзи Йоанна Концка, пьяный водитель Т-55 может получить восемь лет тюрьмы за создание опасной ситуации при движении наземным транспортом и два года за езду в нетрезвом виде.

Ранее 5-tv.ru сообщал о бое двух танков Т-55, попавших на видео в Ливии.