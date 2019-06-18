«Нафтогаз» хочет подавать газ из РФ в Европу по принципу «горячей картошки»

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Украинская компания подумывает отказаться от транзита российского голубого топлива и заключить контракт на «своп».

Фото: ТАСС / Игорь Яшкин

«Нафтогаз Украины» предложил «Газпрому» заключить контракт на «своп» газа, если не удастся договориться о продлении соглашения на транзит российского топлива, пишет «Экономика сегодня».

Такая схема предполагает передачу определенного объема газа, который Киев обязуется полностью поставить в Евросоюз, а контролировать процесс будут операторы Словакии, Венгрии, Польши и Румынии.

Однако эксперты сходятся во мнении, что данное предложение пока слишком туманно — неизвестно, сколько украинская сторона запросит за свои услуги, и потом «Нафтогаз» не является собственником газораспределительной системы Незалежной, а потому не может давать гарантий по доставке газа.

Действующий контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2019 года.

Как передавал 5-tv.ru, в середине июня на территории Украине в российском нефтепроводе «Дружба» нашли незаконные врезки.

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