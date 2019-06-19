«Все болит»: Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

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Продюсер рассказал о состоянии своего здоровья после выхода из медикаментозного сна.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Отравление Бари Алибасова 57

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления средством для прочистки труб, которое он по ошибке выпил вместо сока в начале июня. Алибасов был госпитализирован и несколько дней находился в состоянии медикаментозного сна. В понедельник, 17 июня, его выписали из больницы.

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Как рассказал сам продюсер во время интервью телеканалу «Россия-1», у него до сих пор все болит. Также Бари Алибасов заявил, что по каким-то причинам был все время связан.

«В этой коме я и был. Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после отравления у продюсера возникли серьезные проблемы с памятью. По словам его сына, Алибасова «бросает» с 1964-го по 2015-й год.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 57
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