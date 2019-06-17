Бари Алибасова выписали из больницы. Заслуженного артиста России в тайне от прессы вывезли в Подмосковье, где за ним будут ухаживать родные. По их словам, продюсер чувствует себя хорошо, начал самостоятельно есть и даже шутить. Правда о случившемся ничего не помнит. Это последствия медикаментозного сна, в который больного погрузили после сильнейшего ожога дыхательных путей и пищевода. Врачи обещали, что постепенно память к Алибасову вернется. Возможно тогда он ответит на главный вопрос — как можно было перепутать жидкость для прочистки труб с лимонадом.

«Две проблемы у него щас, ему надо решить проблему циркулярного ожога пищевода, чтобы он глотать сам мог, потому что где-то через месяц есть риск что рубец станет настолько большой, что перекроет пищевод. А вторая проблема у него с памятью, у него полностью отсутствует ориентация по времени. В течение дня он переключается, его бросает с 1964-го по 2015-й», — рассказывает младший сын продюсера Бари Алибасов.

В Подмосковье Бари Алибасов пробудет до конца недели. Затем, если позволит здоровье, а главное врачи, продюсера отправят на частном самолете в Казахстан. Там он пройдет дальнейшую реабилитацию.