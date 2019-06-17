«Его бросает с 1964 по 2015 года» — сын Алибасова о проблемах с памятью

, 20:36 Эфирная новость 416

Несколько часов назад создатель группы «На-На» был выписан из больницы после трагедии и находится в окружении сыновей и жены дома.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Тема:
Отравление Бари Алибасова 54

Бари Алибасова выписали из больницы. Заслуженного артиста России в тайне от прессы вывезли в Подмосковье, где за ним будут ухаживать родные. По их словам, продюсер чувствует себя хорошо, начал самостоятельно есть и даже шутить. Правда о случившемся ничего не помнит. Это последствия медикаментозного сна, в который больного погрузили после сильнейшего ожога дыхательных путей и пищевода. Врачи обещали, что постепенно память к Алибасову вернется. Возможно тогда он ответит на главный вопрос — как можно было перепутать жидкость для прочистки труб с лимонадом.

«Две проблемы у него щас, ему надо решить проблему циркулярного ожога пищевода, чтобы он глотать сам мог, потому что где-то через месяц есть риск что рубец станет настолько большой, что перекроет пищевод. А вторая проблема у него с памятью, у него полностью отсутствует ориентация по времени. В течение дня он переключается, его бросает с 1964-го по 2015-й», — рассказывает младший сын продюсера Бари Алибасов.

В Подмосковье Бари Алибасов пробудет до конца недели. Затем, если позволит здоровье, а главное врачи, продюсера отправят на частном самолете в Казахстан. Там он пройдет дальнейшую реабилитацию.

Тема:
Отравление Бари Алибасова 54
17 июн
Для реабилитации Алибасова в Казахстане предоставят шале, вертолет и медиков
17 июн
Бари Алибасов выписан из больницы
17 июн
Алибасов еще в реанимации, угрозы жизни нет — сын продюсера
17 июн
Бари Алибасов переведен из реанимации в общую палату
16 июн
Бари Алибасов все еще находится в тяжелом состоянии — врачи
15 июн
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
14 июн
Кот Бари Алибасова нашелся в школе кунг-фу: от 800 тысяч рублей отказались
14 июн
Бари Алибасова планируют вывезти в Европу для реабилитации
13 июн
Родных Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, отдав вместо Чучи другого кота
12 июн
Фото: Пропал любимый кот Бари Алибасова — канадский сфинкс Чуча

Читайте также

+22° Днём +25°
Ночью +17°
64.32
-0.11 72.11
-0.59
Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Последние новости

21:25
Чем так уникален прибывший в Петербург чудо-катамаран
21:14
Зеленский назвал условия для переговоров в «нормадском формате»
21:05
В Северной Осетии завалило ТрансКАМ
20:54
Польше не везет на учениях НАТО Dragon-19 — видео
20:46
Звезда «Особенностей национальной охоты» отправился через Финский залив на плоту
20:37
Обвиняемый в шпионаже экс-президент Египта Мурси умер прямо в зале суда — видео
20:36
«Его бросает с 1964 по 2015 года» — сын Алибасова о проблемах с памятью
20:29
Су-27 перехватили бомбардировщики США, летевшие к российской границе
20:27
В Ле Бурже прошли показательные полеты самолетов
20:20
Катю Варнаву поклонники заподозрили в анорексии — видео
20:11
В семействе Муцениеце и Прилучного случилось пополнение
20:04
Россиянин эффектно финишировал в спринтерском забеге в Марокко
19:48
Посетить бриг «Россия» не вставая с дивана: Уникальная интерактивная 3D-экскурсия
19:48
Звезда фильма «Оттепель» Чиповская вышла в свет с «помолвочным» кольцом — фото
19:39
«Пищевой светофор»: в России появится цифровая маркировка на продуктах
19:21
Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
19:12
Экс-глава Свердловской железной дороги Миронов найден мертвым в Подмосковье
19:04
Одна из первых дизайнеров джинсов Глория Вандербильт умерла в США
18:56
Зарубежные спецслужбы пытаются атаковать системы управления инфраструктурой РФ
18:50
Азиза обвинила Талькова в связях с криминалом

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Выставка «Алые паруса вместе с Россией» в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр»

С 25 июня по 10 сентября 2019 года в галерее шоу-пространства «Ленинград Центр» будет проходить выставка, посвященная истории праздника выпускников «Алые паруса».

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама