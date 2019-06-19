«Обошлось»: Киркоров опубликовал видео жуткой посадки самолета в «Домодедово»

Филипп Киркоров выложил в Instagram видео жесткой посадки самолета авиакомпании S7 в «Домодедово».

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7922 авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живем дальше!» — выразил певец искреннее признание членам экипажа за их профессионализм.

На ролике слышны испуганные крики пассажиров, когда воздушное судно совершило жесткую посадку.

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Филипп Киркоров 18 июня летел из болгарской Варны в Москву со своими детьми. При посадке в «Домодедово» самолет коснулся взлетно-посадочной полосы, но приземлился в итоге только со второго круга. Обошлось без происшествий, но пассажиры в салоне успели разволноваться.

«Тоже не забуду никогда. Такого стресса никому не пожелаешь. Я летела вчера на этом рейсе!»

«Аж сердце замерло, когда увидела эту новость. Слава Богу — обошлось. Мы очень переживали»;

«Хорошо, что все хорошо закончилось. Добро пожаловать домой», — поддержали артиста подписчики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров нежно поздравил отца с днем рождения.