Видео: Филипп Киркоров нежно поздравил отца с днем рождения

Филипп Киркоров трогательно поздравил своего отца с днем рождения. В воскресенье, 2 июня, Бедросу Киркорову исполнилось 87 лет.

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Король российской эстрады опубликовал на своей странице в Instagram видео, смонтированное из архивных фотографий и выступлений Бедроса Киркорова. Как пояснил Филипп, ролик сделали его фанаты.

«С днем рождения, дорогой папа Бедрос! Спасибо всем моим поклонникам за чудесные видео и фото поздравительные коллажи!» — написал певец в социальной сети.

Instagram @fkirkorov

Подписчики Крикорова также поспешили поздравить Бедроса Филипповича.

«Долгих лет папе!»

«Крепкого-крепкого здоровья Бедросу!»

«С днем рождения!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у дочери Филиппа Киркорова появился первый школьный поклонник.