В результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек— видео

ДТП с участием грузового автомобиля и пассажирского автобуса произошло утром 19 июня на 40-м километре трассе А-146 в Северском районе Краснодарского края. Автобус направлялся из поселка Ахтырский в город Краснодар, в его салоне находились 30 человек.

По предварительной информации, водитель автобуса не соблюдал необходимую дистанцию и врезался в грузовик.

Погибших в результате ДТП нет. Пострадали 17 человек, всем им оказана медицинская помощь, 10 пострадавших госпитализированы.

В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и три единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Донецка, на горной дороге между Туапсе и Сочи.