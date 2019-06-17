Автобус с туристами из Донецка попал в ДТП под Сочи в понедельник, 17 июня. По предварительным данным, в результате аварии пострадали не менее десяти человек, среди которых дети. Всего в автобусе находились 50 человек.

Как сообщают местные СМИ, ДТП произошло в районе горного серпантина, расположенного между Туапсе и сочинским микрорайоном Лазаревское. По словам пассажиров, водитель автобуса ехал по серпантину с превышением скорости. По информации SochiNews, у одного из пострадавших детей сломан позвоночник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смертельной аварии с микроавтобусом на федеральной трассе «Кавказ». В результате два человека погибли, еще десять госпитализированы.