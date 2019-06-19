РЖД может соединить аэропорт Пулково с Петербургом транзитной веткой

, 10:50 239

Новый проект рельсового пути, взамен замороженного строительства аэроэкспресса, обсуждают в железнодорожной компании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Александр Демьянчук, Известия / Павел Бедняков, Wikimedia / A.Savin

В руководстве ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обсуждается новый вариант железнодорожного сообщения аэропорта «Пулково» с Петербургом. Рассматривается реализация альтернативного проекта вместо замороженного строительства аэроэкспресса.

Новое сообщение может быть выполнено по транзитной схеме, а не по принципу «от точки до точки». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в компании.

Трасса нового маршрута может пройти по существующим ж/д путям от Витебского вокзала в центре Петербурга, уйти под землю в районе съезда со скоростной дороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург», пересечь Пулковское шоссе над землей, и снова уйти под землю на перегоне от шоссе до аэропорта. В зоне терминала Пулково планируется устроить подземную остановку. Далее линия пройдет под территорией аэропорта и выйдет к действующей ж/д платформе «Лигово».

По мнению разработчиков, транзитное сообщение, в отличие от схемы «от точки до точки» экономически более выгодное — при таком варианте задействованы не только пассажиры, следующие до аэропорта, но и фоновый поток пригородных железнодорожных линий. А это поможет сделать более дешевой стоимость проезда.

Как сообщил изданию источник, финансирование проекта, в отличие от строительства аэроэкспресса, планируется осуществлять из федерального бюджета, а не за счет средств региона и частных партнеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в петербургский порт «Бронка» планируют протянуть дополнительные ж/д пути.

Читайте также

+22° Днём +22°
Ночью +13°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 19 июня: Тельцы, возьмите пиццу и бокал вина!

Последние новости

11:31
«Я честно ответил» — Платини туманно пояснил причины задержания
11:25
Видео: Старший сын экс-хоккеиста Соколова переведен из реанимации
11:10
Кирилл Вышинский: Меня посадили в тюрьму для шантажа обменом
11:03
Накрутила «рогалики»: Ольга Бузова пытается заставить себя пахать после отпуска
10:50
РЖД может соединить аэропорт Пулково с Петербургом транзитной веткой
10:36
Задержаны двое жителей Дагестана по подозрению в финансировании ИГ*
10:21
«Обошлось»: Киркоров опубликовал видео жуткой посадки самолета в «Домодедово»
10:13
Видео: Археологи нашли на дне Черного моря «корабль Одиссея»
9:54
Крупнейший медицинский центр начал работать в сирийском Дамаске
9:39
В результате ДТП с автобусом в Краснодарском крае пострадали 17 человек— видео
9:28
Звезды на погоны: В России меняют правила получения звания старшего лейтенанта
9:16
Kyiv вместо Kiev: В США решили изменить написание названия украинской столицы
9:02
Видео: Станция метро «Невский проспект» в Петербурге погрузилась во тьму
8:58
Ливни, град и песчаные бури: Природные катаклизмы терзают Россию
8:47
Видео: Десятки человек погибли в результате наводнения на юге Китая
8:36
Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии русскую народную мудрость
8:25
Муж Екатерины Климовой закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
8:13
Эксклюзивные кадры: Мужчина погиб в драке возле станции московского метро
8:04
«Впервые в жизни»: Дочь Татьяны Навки открыла счет своим победам
7:56
Мусор и сорняки: За что в России можно будет потерять свой дачный участок

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама