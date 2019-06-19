РЖД может соединить аэропорт Пулково с Петербургом транзитной веткой

В руководстве ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обсуждается новый вариант железнодорожного сообщения аэропорта «Пулково» с Петербургом. Рассматривается реализация альтернативного проекта вместо замороженного строительства аэроэкспресса.

Новое сообщение может быть выполнено по транзитной схеме, а не по принципу «от точки до точки». Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на свои источники в компании.

Трасса нового маршрута может пройти по существующим ж/д путям от Витебского вокзала в центре Петербурга, уйти под землю в районе съезда со скоростной дороги М-11 «Москва—Санкт-Петербург», пересечь Пулковское шоссе над землей, и снова уйти под землю на перегоне от шоссе до аэропорта. В зоне терминала Пулково планируется устроить подземную остановку. Далее линия пройдет под территорией аэропорта и выйдет к действующей ж/д платформе «Лигово».

По мнению разработчиков, транзитное сообщение, в отличие от схемы «от точки до точки» экономически более выгодное — при таком варианте задействованы не только пассажиры, следующие до аэропорта, но и фоновый поток пригородных железнодорожных линий. А это поможет сделать более дешевой стоимость проезда.

Как сообщил изданию источник, финансирование проекта, в отличие от строительства аэроэкспресса, планируется осуществлять из федерального бюджета, а не за счет средств региона и частных партнеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в петербургский порт «Бронка» планируют протянуть дополнительные ж/д пути.