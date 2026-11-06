Сеул свернул военные испытания системы «Барбара» на Украине

Киев лишился еще одного союзника. По данным портала «Дипломат», украинское командование прекратило испытания южнокорейской военной системы «Барбара». Этот искусственный интеллект преобразует голосовые доклады в данные для артиллерии, проверяет координаты и предупреждает о гражданских объектах, но окончательное решение всегда остается за человеком.

Глава стартапа отметил, что Киев приказал остановить тестирование разработки еще в середине октября. При этом даже не назвав сроки возобновления, несмотря на перспективность технологии.

Глава стартапа Сонвон Чо отметил: курирующий сотрудничество украинский представитель сообщил ему, что сверху поступил приказ прекратить все работы в этой области. Хотя неясно, кто именно отдал этот приказ и почему, Чо уверен, что виной всему продолжающийся дипломатический конфликт между Южной Кореей и Украиной.

Приостановка испытаний произошла практически сразу после того, как Зеленский по сути лично разорвал связи с Сеулом. Скандал вызвало его заявление о передаче Южной Корее двух пленных военных из КНДР, якобы захваченных украинскими боевиками. В Сеуле такие действия Киева назвали грубым нарушением договоренностей о конфиденциальности и отозвали своего посла и еще восемь сотрудников дипмиссии.

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